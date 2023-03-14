Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+3° в 
USD 75.46EUR 80.61
Войти в почту
1 час назад

Свёнтек пожаловалась на Потапову в майке «Спартака». WTA запретит формы российских клубов

Чемпионат.comиещё 2

Первая ракетка мира полька Ига Свёнтек высказалась о появлении российской теннисистки Анастасии Потаповой (28-я ракетка мира) в футболке московского футбольного клуба «Спартак» перед матчем с представительницей США Джессикой Пегулой (третья ракетка мира) на турнире в Индиан-Уэллсе.

WTA запретит формы российских клубов
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Честно говоря, я была удивлена, потому что думала, что она понимает, что не должна, даже если она фанат этой команды, в такие времена демонстрировать свои взгляды. Я не знала, что сделает WTA и каковы будут последствия такого поведения.

Я поговорила с WTA и в некотором смысле узнала, что таких ситуаций, вероятно, будет меньше. Они сказали, что объяснят другим игрокам, что сейчас нельзя демонстрировать даже символику каких-либо российских команд, и это меня немного успокоило. С другой стороны, я думаю, что такое сообщение должно было быть намного раньше. В начале всех военных событий в раздевалке было много хаоса. Было непонятно, как ко всему этому отнестись. Это вызывает такие ситуации», — приводит слова Свёнтек Przeglad Sportowy.

Теннис,Анастасия Потапова,Спартак,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий