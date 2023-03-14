WTA запретит формы российских клубов

Первая ракетка мира полька Ига Свёнтек высказалась о появлении российской теннисистки Анастасии Потаповой (28-я ракетка мира) в футболке московского футбольного клуба «Спартак» перед матчем с представительницей США Джессикой Пегулой (третья ракетка мира) на турнире в Индиан-Уэллсе.
«Честно говоря, я была удивлена, потому что думала, что она понимает, что не должна, даже если она фанат этой команды, в такие времена демонстрировать свои взгляды. Я не знала, что сделает WTA и каковы будут последствия такого поведения.
Я поговорила с WTA и в некотором смысле узнала, что таких ситуаций, вероятно, будет меньше. Они сказали, что объяснят другим игрокам, что сейчас нельзя демонстрировать даже символику каких-либо российских команд, и это меня немного успокоило. С другой стороны, я думаю, что такое сообщение должно было быть намного раньше. В начале всех военных событий в раздевалке было много хаоса. Было непонятно, как ко всему этому отнестись. Это вызывает такие ситуации», — приводит слова Свёнтек Przeglad Sportowy.