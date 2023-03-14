WTA запретит формы российских клубов

Я поговорила с WTA и в некотором смысле узнала, что таких ситуаций, вероятно, будет меньше. Они сказали, что объяснят другим игрокам, что сейчас нельзя демонстрировать даже символику каких-либо российских команд, и это меня немного успокоило. С другой стороны, я думаю, что такое сообщение должно было быть намного раньше. В начале всех военных событий в раздевалке было много хаоса. Было непонятно, как ко всему этому отнестись. Это вызывает такие ситуации», — приводит слова Свёнтек Przeglad Sportowy.