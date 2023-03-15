Даниил Медведев одержал 17-ю победу в ATP-туре подряд

Это произошло в матче четвёртого круга «Мастерс» в Индиан-Уэллсе, в котором Даниил Медведев в упорной борьбе нанёс поражение немцу Александру Звереву (14-й номер рейтинга ATP) в матче четвёртого круга «мастерса» в Индиан-Уэллсе (6:7(5:7), 7:6(7:5), 7:5).