Женская теннисная ассоциация (WTA) запретит формы российских спортивных клубов после жалобы первой ракетки мира Иги Свентек на появление россиянки Анастасии Потаповой на корте в футболке московского «Спартака». Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на польское издание Przeglad Sportowy.

Свентек призналась, что удивилась поступку Потаповой. Она считала, что российская теннисистка понимает, что не должна «в такие времена демонстрировать свои взгляды», даже являясь фанаткой московского клуба.

«Я поговорила с WTA и в некотором смысле узнала, что таких ситуаций, вероятно, будет меньше. Они сказали, что объяснят другим игрокам, что сейчас нельзя демонстрировать даже символику каких-либо российских команд, и это меня немного успокоило», — заявила Свентек.

Напомним, что Потапова появилась в футболке «Спартака» на матче против американки Джессики Пегулы на турнире в Индиан-Уэллсе. Такой поступок вызвал недовольство как местных болельщиков, так и СМИ, которые обвинили теннисистку в провокации. По итогам встречи россиянка выбыла из розыгрыша, потерпев поражение со счетом 6:3, 4:6 и 5:7.