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1 час назад

Александр Зверев во время туалетного перерыва Медведева получил советы от своего отца

Чемпионат.com

В эти минуты в Индиан-Уэллсе (США) проходит матч четвёртого круга турнира серии «Мастерс», в котором российский теннисист Даниил Медведев играет с представителем Германии Александром Зверевым.

Александр Зверев во время туалетного перерыва Медведева получил советы от своего отца
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

На данный момент завершён первый сет, который со счётом 7:6 (7:5) выиграл немецкий теннисист. Во время первого сета Даниил Медведев запросил туалетный перерыв. Во время того, как российский теннисист отправился в раздевалку, Александр Зверев отправился к своему боксу, где получил совет по игре от своего отца. На трансляции было слышно, что Александр Зверев-старший похвалил сына и на русском языке посоветовал ему больше разводить соперника по углам и чаще входить в корт.

«Чемпионат» проведит текстовую онлайн-трансляцию матча между Даниилом Медведевым и Александром Зверевым.

Теннис,Даниил Медведев,Александр Зверев,
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