Травма не помешала Медведеву обыграть Зверева на турнире в Индиан-Уэллсе

Российский теннисист Даниил Медведев после победы над немцем Александром Зверевым в 1/8 финала турнира серии "Мастерс" в Индиан-Уэллсе извинился перед представителем Германии за долгие отлучки с корта.
"Извини, что я так надолго уходил. Я не специально, я не специально, правда", — сказал Медведев своему сопернику после матча.
Примечательно, что после первого сета российский теннисист вступил в перепалку с арбитром, выразив недовольство кортом, и заявил, что "уйдет в туалет, и ему всё равно, если он будет наказан за задержку игры, поскольку он имеет права быть таким же медленным, как этот корт". Спортсмен также отметил, что в ближайшее время сделает рентгеновский снимок, по результатам которого будет принимать решение о дальнейшем участии на турнире.
Поединок Медведева и Зверева продолжался 3 часа 17 минут и завершился в трех сетах с результатом 6:7 (5:7), 7:6 (7:5), 7:5 в пользу россиянина. Причем Медведев уступал после первого сета, однако следом выиграл две партии. Ранее сообщалось, что Медведев получил повреждение в матче 1/8 финала турнира серии "Мастерс" против Александра Зверева. Во время поединка российский спортсмен неудачно подвернул ногу.