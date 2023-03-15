Травма не помешала Медведеву обыграть Зверева на турнире в Индиан-Уэллсе

"Извини, что я так надолго уходил. Я не специально, я не специально, правда", — сказал Медведев своему сопернику после матча.

Примечательно, что после первого сета российский теннисист вступил в перепалку с арбитром, выразив недовольство кортом, и заявил, что "уйдет в туалет, и ему всё равно, если он будет наказан за задержку игры, поскольку он имеет права быть таким же медленным, как этот корт". Спортсмен также отметил, что в ближайшее время сделает рентгеновский снимок, по результатам которого будет принимать решение о дальнейшем участии на турнире.