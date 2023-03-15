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1 час назад

Медведев извинился перед Зверевым после победы в 1/8 финала турнира в Индиан-Уэллсе

Газета.Ruиещё 5

Российский теннисист Даниил Медведев после победы над немцем Александром Зверевым в 1/8 финала турнира серии "Мастерс" в Индиан-Уэллсе извинился перед представителем Германии за долгие отлучки с корта.

Травма не помешала Медведеву обыграть Зверева на турнире в Индиан-Уэллсе
Фото: Amr Alfiky/ReutersAmr Alfiky/Reuters

"Извини, что я так надолго уходил. Я не специально, я не специально, правда", — сказал Медведев своему сопернику после матча.

Примечательно, что после первого сета российский теннисист вступил в перепалку с арбитром, выразив недовольство кортом, и заявил, что "уйдет в туалет, и ему всё равно, если он будет наказан за задержку игры, поскольку он имеет права быть таким же медленным, как этот корт". Спортсмен также отметил, что в ближайшее время сделает рентгеновский снимок, по результатам которого будет принимать решение о дальнейшем участии на турнире.

Поединок Медведева и Зверева продолжался 3 часа 17 минут и завершился в трех сетах с результатом 6:7 (5:7), 7:6 (7:5), 7:5 в пользу россиянина. Причем Медведев уступал после первого сета, однако следом выиграл две партии. Ранее сообщалось, что Медведев получил повреждение в матче 1/8 финала турнира серии "Мастерс" против Александра Зверева. Во время поединка российский спортсмен неудачно подвернул ногу.

Теннис,Даниил Медведев,Александр Зверев,
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