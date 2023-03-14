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53 минуты назад

Медведев продолжил матч со Зверевым после медицинского таймаута

Чемпионат.com

В эти минуты в Индиан-Уэллсе (США) проходит матч четвёртого круга турнира серии «Мастерс», в котором российский теннисист Даниил Медведев играет с представителем Германии Александром Зверевым.

Медведев продолжил матч со Зверевым после медицинского таймаута
Фото: САФОНОВ АЛЕКСАНДР, «ЧЕМПИОНАТ»САФОНОВ АЛЕКСАНДР, «ЧЕМПИОНАТ»

Во втором сете, при счёте 3:2 в пользу Медведева, россиянин подвернул голеностоп и упал на корт. Даниилу пришлось взять медицинский тайм-аут. После оказанной ему помощи российский теннисист смог продолжить встречу.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев — Александр Зверев.

Счёт личных встреч равный — 6-6. Зверев вёл 4-0 и 5-1, Медведев впервые победил его в финале «Мастерса» в Шанхае в 2019-м (на данный момент это был последний раз, когда там состоялся «Мастерс»), а во второй раз — в финале парижского «Мастерса» в 2020-м. С того момента уже Даниил выиграл пять матчей подряд, в том числе в группе Итогового чемпионата ATP — 2021, на котором защищал титул, но в финале того же турнира Александр взял реванш — 6:4, 6:4. С тех пор их пути не пересекались.

Теннис,Даниил Медведев,Александр Зверев,
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