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1 час назад

Видеообзор тяжёлой победы Даниила Медведева в матче с Александром Зверевым в Индиан-Уэллсе

Чемпионат.com

Шестая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев в упорной борьбе нанёс поражение немцу Александру Звереву (14-й номер рейтинга ATP) в матче четвёртого круга турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США).

Видеообзор тяжёлой победы Медведева в матче со Зверевым в Индиан-Уэллсе
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Игра завершилась победой российского теннисиста со счётом 6:7 (5:7), 7:6 (7:5), 7:5. Продолжительность матча составила 3 часа 10 минут. Медведев выполнил 12 эйсов, допустил пять двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из восьми. Его соперник семь раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 17.

«Чемпионат» предлагает посмотреть самые интересные моменты матча:

Видео доступно на канале Tennis TV. Права на видео принадлежат ATP.

Соперником Медведева в четвертьфинале станет испанский теннисист Алехандро Давидович-Фокина, который в своём матче четвёртого круга обыграл чилийца Кристьяна Гарина.

Турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 8 по 19 марта. Общий призовой фонд соревнований составляет $ 8,8 млн. Действующим победителем турнира является Тейлор Фритц, который в финальном матче прошлого года обыграл Рафаэля Надаля.

Теннис,Даниил Медведев,Рафаэль Надаль,Александр Зверев,
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