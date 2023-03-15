Норри: то, что Рублёв делал на US Open, сейчас не сработало

«Я играл очень надёжно. Сегодня было прохладнее, поэтому у меня было больше времени, чтобы подойти к мячу. Я хорошо справился в решающие моменты. Андрея нелегко обыграть, поэтому я очень рад победе

Я вынес не так много уроков из поражения от него на прошлогоднем US Open. Тогда я провёл один из худших матчей в году. Возможно, его немного выбило из колеи, что то, что он делал в прошлый раз, сейчас не сработало», — приводит слова Норри официальный сайт ATP.