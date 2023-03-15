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44 минуты назад

Норри: то, что Рублёв делал на US Open, сейчас не сработало

Чемпионат.com

12-я ракетка мира британский теннисист Кэмерон Норри прокомментировал победу над россиянином Андреем Рублёвым (седьмая ракетка мира) на турнире серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США) – 6:2, 6:4.

Норри: то, что Рублёв делал на US Open, сейчас не сработало
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Комментируя итоги встречи, британец также вспомнил поражение от Рублёва в 1/8 финала прошлогоднего US Open (6:4, 6:4, 6:4)

«Я играл очень надёжно. Сегодня было прохладнее, поэтому у меня было больше времени, чтобы подойти к мячу. Я хорошо справился в решающие моменты. Андрея нелегко обыграть, поэтому я очень рад победе

Я вынес не так много уроков из поражения от него на прошлогоднем US Open. Тогда я провёл один из худших матчей в году. Возможно, его немного выбило из колеи, что то, что он делал в прошлый раз, сейчас не сработало», — приводит слова Норри официальный сайт ATP.

В 1/4 финала «Мастерса» в Индиан-Уэллсе Кэмерону Норри будет противостоять американец Фрэнсис Тиафо. Призовой фонд соревнований составляет $ 8,8 млн. Действующим чемпионом турнира в Индиан-Уэллсе является первая ракетка США Тейлор Фритц.

Теннис,Фрэнсис Тиафо,Андрей Рублев,
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