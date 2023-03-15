Надаль заявился на апрельский «Мастерс» в Монте-Карло

«Рафа был первым игроком, который заявился. Он хочет играть в Монако и хочет принять участие в этом турнире, который он так любит. Он выигрывал здесь одиннадцать раз в одиночном разряде, включая рекордные восемь титулов подряд в период с 2005 по 2012 год», — говорится в заявлении директора турнира Дэвида Мэсси.