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31 минуту назад

Рафаэль Надаль заявился на апрельский «Мастерс» в Монте-Карло

Чемпионат.com

22-кратный победитель турниров «Большого шлема» Рафаэль Надаль заявился на турнир серии «Мастерс», который пройдёт с 9 по 16 апреля в Монте-Карло. Об этом сообщается на официальном сайте соревнований.

Надаль заявился на апрельский «Мастерс» в Монте-Карло
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

В список участников также попали первая ракетка мира серб Новак Джокович, россияне Даниил Медведев и Андрей Рублёв, испанец Карлос Алькарас, грек Стефанос Циципас, норвежец Каспер Рууд.

«Рафа был первым игроком, который заявился. Он хочет играть в Монако и хочет принять участие в этом турнире, который он так любит. Он выигрывал здесь одиннадцать раз в одиночном разряде, включая рекордные восемь титулов подряд в период с 2005 по 2012 год», — говорится в заявлении директора турнира Дэвида Мэсси.

Напомним, 36-летний Надаль получил травму во время матча с американским теннисистом Маккензи Макдональдом во втором круге Australian Open. МРТ теннисиста показала растяжение подвздошно-поясничной мышцы левой ноги. Ранее испанец снялся с турниров в Дохе и Дубае, а также с выставочного матча с соотечественником, Карлосом Алькарасом, который должен был пройти 5 марта в Лас-Вегасе (США).

Надаль выигрывал «Мастерс» в Монте-Карло рекордные 11 раз (2005-2012 и 2016-2018).

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