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21 минуту назад

Тарпищев: травма Медведева не страшная, можно продолжать играть

Чемпионат.com

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев высказался о повреждении российского теннисиста Даниила Медведева, полученном им в матче четвёртого круга турнира категории «Мастерс» в Индиан-Уэллсе с Александром Зверевым (6:7 (5:7), 7:6 (7:5), 7:5).

Тарпищев: травма Медведева не страшная, можно продолжать играть
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«У Дани легкий надрыв связок. Если б с ним был мой китайский доктор, он мог бы за один день на ноги его поставить. Но травма нестрашная — болеть, конечно, будет, но это не критично. Можно продо

По матчу отмечу морально-волевые качества у Дани, он везде выглядел чуть лучше соперника. Кроме второй подачи. По игровым качествам же был чуть лучше Зверева во всем», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

Соперником Медведева в 1/4 финала турнира категории «Мастерс» в Индиан-Уэллсе станет испанский теннисист Алехандро Давидович-Фокина, который в своём матче четвёртого круга обыграл чилийца Кристьяна Гарина.

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