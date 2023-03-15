Зверев ответил журналистам после поражения от Медведева

Олимпийский чемпион 2020 года в одиночном разряде, бывшая вторая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев был в плохом настроении после поражения от чемпиона US Open – 2021 россиянина Даниила Медведева в 1/8 финала турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США), сообщают немецкие СМИ.