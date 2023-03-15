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34 минуты назад

Зверев — журналистам после поражения от Медведева: меня ничего не волнует, я проиграл

Чемпионат.com

Олимпийский чемпион 2020 года в одиночном разряде, бывшая вторая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев был в плохом настроении после поражения от чемпиона US Open – 2021 россиянина Даниила Медведева в 1/8 финала турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США), сообщают немецкие СМИ.

Зверев ответил журналистам после поражения от Медведева
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Меня ничего не волнует, я проиграл», — приводит слова Зверева Süddeutschen Zeitung, которые он сказал журналистам в подтрибунном помещении.

Напомним, Зверев (12) проиграл Медведеву (5) со счётом 7:6 (7:5), 6:7 (5:7), 5:7. Продолжительность матча составила 3 часа 10 минут.

Призовой фонд соревнований в Индиан-Уэллсе составляет $ 8,8 млн. Действующим чемпионом турнира является первая ракетка США Тейлор Фритц, который также продолжает участие в текущем розыгрыше.

Теннис,Даниил Медведев,Александр Зверев,
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