Российская теннисистка получила выговор за выход на матч в футболке "Спартака"

Женская теннисная ассоциация (WTA) сделала официальное предупреждение россиянке Анастасии Потаповой за то, что та вышла на матч в футболке московского футбольного клуба «Спартак».

Фото: Личный архив Анастасии Потаповой Личный архив Анастасии Потаповой

Иностранные теннисисты и журналисты посчитали, что это жест в поддержку российской спецоперации на Украине.

На Потапову пожаловалась первая ракетка мира — польская теннисистка Ига Свентек, которая провела беседу с руководством WTA, попросив больше не допускать подобной демонстрации символики российских команд.

Инцидент произошел перед матчем Потаповой против третьей ракетки мира — американки Джессики Пегулы, — в третьем круге турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе.

Россиянка проиграла со счетом 6:3, 4:6, 5:7.