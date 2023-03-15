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12 минут назад

Российская теннисистка Потапова получила выговор за выход на матч в футболке "Спартака"

Газета.Ru

Женская теннисная ассоциация (WTA) сделала официальное предупреждение россиянке Анастасии Потаповой за то, что та вышла на матч в футболке московского футбольного клуба «Спартак».

Российская теннисистка получила выговор за выход на матч в футболке "Спартака"
Фото: Личный архив Анастасии ПотаповойЛичный архив Анастасии Потаповой

Иностранные теннисисты и журналисты посчитали, что это жест в поддержку российской спецоперации на Украине.

На Потапову пожаловалась первая ракетка мира — польская теннисистка Ига Свентек, которая провела беседу с руководством WTA, попросив больше не допускать подобной демонстрации символики российских команд.

Инцидент произошел перед матчем Потаповой против третьей ракетки мира — американки Джессики Пегулы, — в третьем круге турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе.

Россиянка проиграла со счетом 6:3, 4:6, 5:7.

Ранее в «Спартаке» высказались о теннисистке Потаповой, которую обвинили в провокации за майку клуба.

Теннис,Джессика Пегула,Анастасия Потапова,Спартак,
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