Латвия вернула финансирование теннисистке Остапенко

Министр образования и науки Латвии Анда Чакша заявила, что Латвийский олимпийский комитет (ЛОК) вернёт финансирование из государственного бюджета для теннисистки Елены Остапенко и велогонщикам Тому Скуиньшу и Кристу Нейландсу. Об этом сообщает Sportacentrs.
Финансирование спортсменов было прекращено в связи с тем, что все они участвовали в соревнованиях вместе со спортсменами из России и Беларуси. Однако это решение было пересмотрено. Как пояснила Чакша, комитет провёл «оценку обстоятельств» и прислушался к позиции Латвийской федерации велоспорта и Латвийского союза тенниса.
«Министерство образования и науки в сотрудничестве с ЛОК подготовило поправки к договору о государственной финансовой поддержке спортсменов из олимпийской сборной Латвии. Они предусматривают предотвращение удержания льгот и обеспечат полный объем финансирования», – заявила она.
Ранее президент Федерации фехтования России Ильгар Мамедов заявил, что о получении нейтрального статуса для российских спортсменов можно будет говорить лишь после подписания специальных документов.