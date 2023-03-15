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15 минут назад

Латвия вернула финансирование теннисистке Остапенко

Елена Прошина

Министр образования и науки Латвии Анда Чакша заявила, что Латвийский олимпийский комитет (ЛОК) вернёт финансирование из государственного бюджета для теннисистки Елены Остапенко и велогонщикам Тому Скуиньшу и Кристу Нейландсу. Об этом сообщает Sportacentrs.

Латвия вернула финансирование теннисистке Остапенко
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Финансирование спортсменов было прекращено в связи с тем, что все они участвовали в соревнованиях вместе со спортсменами из России и Беларуси. Однако это решение было пересмотрено. Как пояснила Чакша, комитет провёл «оценку обстоятельств» и прислушался к позиции Латвийской федерации велоспорта и Латвийского союза тенниса.

«Министерство образования и науки в сотрудничестве с ЛОК подготовило поправки к договору о государственной финансовой поддержке спортсменов из олимпийской сборной Латвии. Они предусматривают предотвращение удержания льгот и обеспечат полный объем финансирования», – заявила она.

Ранее президент Федерации фехтования России Ильгар Мамедов заявил, что о получении нейтрального статуса для российских спортсменов можно будет говорить лишь после подписания специальных документов.

Теннис,Ильгар Мамедов,Анда Чакша,Елена Остапенко,
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