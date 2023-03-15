Латвия вернула финансирование теннисистке Остапенко

Министр образования и науки Латвии Анда Чакша заявила, что Латвийский олимпийский комитет (ЛОК) вернёт финансирование из государственного бюджета для теннисистки Елены Остапенко и велогонщикам Тому Скуиньшу и Кристу Нейландсу. Об этом сообщает Sportacentrs.

Финансирование спортсменов было прекращено в связи с тем, что все они участвовали в соревнованиях вместе со спортсменами из России и Беларуси. Однако это решение было пересмотрено. Как пояснила Чакша, комитет провёл «оценку обстоятельств» и прислушался к позиции Латвийской федерации велоспорта и Латвийского союза тенниса.