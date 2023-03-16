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35 минут назад

Медведев поднялся на второе место в Чемпионской гонке ATP

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Россиянин Даниил Медведев в четвертьфинальном матче турнира в Индиан-Уэллсе (США) обыграл испанца Алехандро Давидовича-Фокину. Экс-первая ракетка мира одержал 18-ю победу подряд.

Медведев поднялся на второе место в Чемпионской гонке ATP
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Медведев поднялся на пятое место в live-рейтинге ATP. Он не сможет оказаться выше даже в случае победы на турнире.

Также Даниил поднялся на второе место в Чемпионской гонке ATP. На его счету 1790 очков, россиянин опередил грека Стефаноса Циципаса. Лидером является первая ракетка мира Новак Джокович (2430), ранее он выиграл Australian Open.

В конце сезона восемь лучших теннисистов сыграют на Итоговом турнире. Действующим победителем является Новак Джокович.

За выход в финал турнира в Индиан-Уэллсе Медведев сыграет с американцем Фрэнсисом Тиафо. Четырех их последние очные встречи остались за россиянином.

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