Медведев поднялся на второе место в Чемпионской гонке ATP

Россиянин Даниил Медведев в четвертьфинальном матче турнира в Индиан-Уэллсе (США) обыграл испанца Алехандро Давидовича-Фокину. Экс-первая ракетка мира одержал 18-ю победу подряд.

Медведев поднялся на пятое место в live-рейтинге ATP. Он не сможет оказаться выше даже в случае победы на турнире.

Также Даниил поднялся на второе место в Чемпионской гонке ATP. На его счету 1790 очков, россиянин опередил грека Стефаноса Циципаса. Лидером является первая ракетка мира Новак Джокович (2430), ранее он выиграл Australian Open.

В конце сезона восемь лучших теннисистов сыграют на Итоговом турнире. Действующим победителем является Новак Джокович.