Медведев поднялся на второе место в Чемпионской гонке ATP

Россиянин Даниил Медведев в четвертьфинальном матче турнира в Индиан-Уэллсе (США) обыграл испанца Алехандро Давидовича-Фокину. Экс-первая ракетка мира одержал 18-ю победу подряд.
Медведев поднялся на пятое место в live-рейтинге ATP. Он не сможет оказаться выше даже в случае победы на турнире.
Также Даниил поднялся на второе место в Чемпионской гонке ATP. На его счету 1790 очков, россиянин опередил грека Стефаноса Циципаса. Лидером является первая ракетка мира Новак Джокович (2430), ранее он выиграл Australian Open.
В конце сезона восемь лучших теннисистов сыграют на Итоговом турнире. Действующим победителем является Новак Джокович.
За выход в финал турнира в Индиан-Уэллсе Медведев сыграет с американцем Фрэнсисом Тиафо. Четырех их последние очные встречи остались за россиянином.