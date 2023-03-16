Кафельников назвал фаворита полуфинала «Мастерса» между Медведевым и Тиафо

«Исходя из того, что Даниил сейчас выигрывает, значит у него сейчас практически идеальная форма и, самое главное, уверенность. Поэтому Медведев безусловно фаворит матча с Тиафо», — сказал Кафельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.