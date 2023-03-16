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43 минуты назад

Кафельников назвал фаворита полуфинала «Мастерса» в Индиан-Уэллсе между Медведевым и Тиафо

Чемпионат.com

Двукратный чемпион турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира, российский теннисист Евгений Кафельников поделился ожиданиями от полуфинального матча на турнире серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США), где чемпион US Open – 2021, бывшая первая ракетка мира россиянин Даниил Медведев сразится с американцем Фрэнсисом Тиафо.

Кафельников назвал фаворита полуфинала «Мастерса» между Медведевым и Тиафо
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Исходя из того, что Даниил сейчас выигрывает, значит у него сейчас практически идеальная форма и, самое главное, уверенность. Поэтому Медведев безусловно фаворит матча с Тиафо», — сказал Кафельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Призовой фонд соревнований в Индиан-Уэллсе составляет $ 8,8 млн. Действующим чемпионом турнира является первая ракетка США Тейлор Фритц, который также продолжает участие в текущем розыгрыше.

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