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1 час назад

Елена Рыбакина впервые в карьере вышла в полуфинал турнира категории WTA-1000

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Чемпионка Уимблдона-2022, 10-я ракетка мира, казахстанская теннисистка Елена Рыбакина впервые в карьере вышла в полуфинал турнира категории WTA-1000.

Рыбакина впервые вышла в полуфинал турнира категории WTA-1000
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Это произошло в Индиан-Уэллсе (США). Рыбакина (10) с трудом обыграла 76-ю ракетку мира, чешку Каролину Мухову со счётом 7:6 (7:4), 2:6, 6:4. Встреча продлилась 2 часа 48 минут. Рыбакина шесть раз подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала 2 брейк-пойнта из 14. На счету Муховой один эйс, шесть двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из шести.

В следующем раунде Рыбакина сразится с победительницей матча Ига Свёнтек (Польша, 1) — Сорана Кырстя (Румыния).

Общий призовой фонд соревнований составляет $ 8,8 млн. Действующей победительницей является именно Свёнтек, которая в финальном матче прошлого года обыграла представительницу Греции Марию Саккари.

Теннис,Каролина Мухова,Елена Рыбакина,Мария Саккари,
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