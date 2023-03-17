Рыбакина впервые вышла в полуфинал турнира категории WTA-1000

Это произошло в Индиан-Уэллсе (США). Рыбакина (10) с трудом обыграла 76-ю ракетку мира, чешку Каролину Мухову со счётом 7:6 (7:4), 2:6, 6:4. Встреча продлилась 2 часа 48 минут. Рыбакина шесть раз подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала 2 брейк-пойнта из 14. На счету Муховой один эйс, шесть двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из шести.