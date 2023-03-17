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43 минуты назад

Медведев вернётся в топ-5 рейтинга ATP

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Россиянин Даниил Медведев со следующей недели вернётся в топ-5 рейтинга ATP. Это стало известного после поражения канадца Феликса Оже-Альяссима в четвертьфинальном матче с испанцем Карлосом Алькарасом на турнире в Индиан-Уэллсе (США).

Медведев вернется в топ-5 рейтинга ATP
Фото: ТАССТАСС

Ранее Медведев в своём четвертьфинал обыграл испанца Алехандро Давидович-Фокину и одержал 18-ю победу подряд. За выход в финал первая ракетка России сразится с американцем Фрэнсисом Тиафо.

Медведев может выиграть четвёртый турнир подряд. Он поднялся на пятое место в live-рейтинге ATP, но не сможет оказаться выше даже в случае победы на турнире.

Ранее Медведев поднялся на второе место в Чемпионской гонке ATP. Выше располагается только первая ракетка мира Новак Джокович.

Алькарас в полуфинале сыграет с итальянцем Янником Синнером.

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