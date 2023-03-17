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1 час назад

Сборная России по настольному теннису примет участие в Играх АЛБА в Венесуэле

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Сборная России по настольному теннису выступит на Играх стран Боливарианского альянса народов Америки (АЛБА), которые пройдут в Венесуэле, сообщает пресс служба Федерации настольного тенниса России.

Сборная России по настольному теннису примет участие в Играх АЛБА в Венесуэле
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В состав сборной вошли Элизабет Абраамян, Ольга Воробьева и Яна Носкова, а также юниоры Дмитрий Виноградов, Алексей Самохин и Савелий Кизимов.

Соревнования состоятся с 21 по 29 апреля в Каракасе.Российские теннисисты отстранены от участия в турнирах под эгидой Международной федерации настольного тенниса (ITTF).

Теннис,Яна Носкова,Дмитрий Виноградов,Алексей Самохин,Ольга Воробьева,СБОРНАЯ РОССИИ,
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