Сборная России по настольному теннису примет участие в Играх АЛБА в Венесуэле

Сборная России по настольному теннису выступит на Играх стран Боливарианского альянса народов Америки (АЛБА), которые пройдут в Венесуэле, сообщает пресс служба Федерации настольного тенниса России.
В состав сборной вошли Элизабет Абраамян, Ольга Воробьева и Яна Носкова, а также юниоры Дмитрий Виноградов, Алексей Самохин и Савелий Кизимов.
Соревнования состоятся с 21 по 29 апреля в Каракасе.Российские теннисисты отстранены от участия в турнирах под эгидой Международной федерации настольного тенниса (ITTF).