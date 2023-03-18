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30 минут назад

Джокович снялся с Miami Open

Чемпионат.com

22-кратный победитель турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович пропустит «Мастерс» в Майами, сообщает «твиттер» Entry List Updates.

Джокович снялся с Miami Open
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Теннисист так и не получил разрешения на въезд в США из-за отсутствия сертификата о вакцинации от Covid-19.

Напомним, по этой же причине серб пропускает проходящий в эти дни «Мастерс» в Индиан-Уэллсе.

Сообщается, что помимо Джоковича, Miami Open также пропустит американский теннисист Себастьян Корда. Вместо них на турнире выступят колумбиец Даниэль-Элаи Галан и представитель США Денис Кудла соответственно.

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