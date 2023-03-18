Джокович снялся с Miami Open

22-кратный победитель турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович пропустит «Мастерс» в Майами, сообщает «твиттер» Entry List Updates.
Теннисист так и не получил разрешения на въезд в США из-за отсутствия сертификата о вакцинации от Covid-19.
Напомним, по этой же причине серб пропускает проходящий в эти дни «Мастерс» в Индиан-Уэллсе.
Сообщается, что помимо Джоковича, Miami Open также пропустит американский теннисист Себастьян Корда. Вместо них на турнире выступят колумбиец Даниэль-Элаи Галан и представитель США Денис Кудла соответственно.