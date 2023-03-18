Рыбакина высказалась о предстоящей встрече с Соболенко в финале Индиан-Уэллса

«Да, я проиграла последние четыре матча, кажется, во всех мы сыграли по три сета. Думаю, мне просто нужно играть лучше: держать свою подачу, потому что, думаю, несколько раз я проиграла просто из-за одного брейка. Да, это будет непростой матч, в такие моменты просто нужно играть лучше обычного. Надеюсь, этот поединок изменит наш счёт встреч (смеётся)», — сказала Рыбакина на послематчевой пресс-конференции.