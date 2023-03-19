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21 минуту назад

ITF дисквалифицировала двух российских теннисистов

Илья Родин

Российские теннисисты Иван Михайлюк и Дарья Мишина дисквалифицированы за нарушение антидопинговых правил. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на отчет РУСАДА.

ITF дисквалифицировала двух российских теннисистов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Международная федерация тенниса (ITF), согласно документу, за отказ от сдачи допинг-пробы дисквалифицировала Михайлюка на четыре года. С учетом того, что он был отстранен от соревнований с 14 января 2022 года, срок наказания завершится 13 января 2026 года.

Уточняется, что 24-летний спортсмен в 2018 году победил на турнире ITF в парном разряде.

В пробе Мишиной специалисты обнаружили тестостерон. Срок наказания 29-летней теннисистки составил 3 три года, он истечет 16 октября 2024 года.

Напомним, что Мишина семь раз победила на личных турнирах ITF.

Ранее сообщалось, что дисциплинарный трибунал оправдал известную российскую фигуристку Камилу Валиеву, обвиненную в нарушении антидопинговых правил.

Теннис,Камила Валиева,Иван Михайлюк,Дарья Мишина,
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