Медведев и Рублёв в Мехико сфотографировались с певцом Луи Томлинсоном

Российские теннисисты Даниил Медведев и Андрей Рублёв в Мехико встретились с бывшим участником группы One Direction британским певцом Луи Томлинсоном. Фотографии с музыкантом на своей странице в социальных сетях опубликовал Даниил Медведев.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

«Забавно, мы с Андреем Рублёвым встретили Луи Томлинсона в отеле в Мехико», — подписал фотографии Даниил.

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Накануне Медведев и Рублёв провели в столице Мексики выставочный матч, а Томлинсон приехал на премьеру своего документального фильма «Все эти голоса».