Медведев поднялся на вторую строчку в чемпионской гонке ATP

В обновленном рейтинге чемпионской гонки российский спортсмен поднялся с третьей на вторую строчку. Лидером является серб Новак Джокович .

Медведев ранее уступил испанцу Карлосу Алькарасу, который идет на третьей строчке, в двух сетах в финале «Мастерса» в Индиан Уэллсе.