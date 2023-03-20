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34 минуты назад

Даниил Медведев поднялся на вторую строчку в чемпионской гонке ATP

Матч ТВиещё 8

Россиянин Даниил Медведев улучшил позицию в чемпионской гонке ATP.

Медведев поднялся на вторую строчку в чемпионской гонке ATP
Фото: Матч ТВМатч ТВ

В обновленном рейтинге чемпионской гонки российский спортсмен поднялся с третьей на вторую строчку. Лидером является серб Новак Джокович.

Медведев ранее уступил испанцу Карлосу Алькарасу, который идет на третьей строчке, в двух сетах в финале «Мастерса» в Индиан Уэллсе.

Чемпионская гонка ATP от 20 марта:

1. Новак Джокович (Сербия) — 2430 очков2 (3). Даниил Медведев (Россия) — 20303 (13). Карлос Алькарас (Испания) — 15504 (2). Стефанос Циципас (Греция) — 14805 (5). Кэмерон Норри (Великобритания) — 12456 (4). Томми Пол (США) — 11757 (9). Янник Синнер (Италия) — 11358 (6). Тэйло Фритц (США) — 10959 (7). Алекс Де Минор (Австралия) — 88010 (8). Карен Хачанов — 855…12 (10). Андрей Рублев (оба — Россия) — 795

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