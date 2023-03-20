Ольховский оценил выступление Медведева на турнире в Индиан-Уэллсе

Первый российский чемпион Australian Open и «Ролан Гаррос» в миксте Андрей Ольховский оценил выступление Даниила Медведева на турнире в американском Индиан Уэллсе.В воскресенье испанский теннисист Карлос Алькарас одержал победу над Медведевым в финале турнира в Индиан Уэллсе со счетом 6:3, 6:2. Россиянин проиграл впервые за последние 20 матчей.
— В первую очередь хочу отметить феноменальную серию Медведева из 19 победных матчей. Что касается финала в Индиан Уэллсе, то Алькарас был очень хорош. Испанец сумел оказать необходимое давление на Даниила. Но общий счёт по геймам не полностью отражает соотношение сил. Медведев боролся, просто так сложилась игра, — сказал Ольховский Vprognoze.ru.
В обновленном в понедельник рейтинге Ассоциации теннисистов профессионалов (АТР) Медведев поднялся с шестой на пятую позицию, а в Чемпионской гонке российский спортсмен поднялся с третьей на вторую строчку.Источник:Vprognoze.ru