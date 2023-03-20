Ольховский оценил выступление Медведева на турнире в Индиан-Уэллсе

— В первую очередь хочу отметить феноменальную серию Медведева из 19 победных матчей. Что касается финала в Индиан Уэллсе, то Алькарас был очень хорош. Испанец сумел оказать необходимое давление на Даниила. Но общий счёт по геймам не полностью отражает соотношение сил. Медведев боролся, просто так сложилась игра, — сказал Ольховский Vprognoze.ru.