Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
-2° в 
USD 76.60EUR 81.46
Войти в почту
1 час назад

Пять российских теннисистов отбывают дисквалификации за участие в договорных матчах

ТАСС

Пять российских теннисистов в настоящее время отбывают дисквалификации за участие в договорных матчах, из них четверо пожизненно лишены права продолжать карьеру. Об этом свидетельствуют материалы Международного агентства по обеспечению честной игры в теннисе (International Tennis Integrity Agency), имеющиеся в распоряжении ТАСС с понедельника.

Пять теннисистов РФ отбывают дисквалификации за участие в договорных матчах
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Пожизненно были дисквалифицированы россияне Сергей Кротюк (с 2013 года), Андрей Куманцов (с 2014 года), Софья Дмитриева и Алия Мердеева (обе - с 2021 года). Никита Гудожников был отстранен от спорта на 30 месяцев, теннисист получит возможность вернуться к профессиональной деятельности 4 августа 2023 года.

По состоянию на 20 марта за причастность к договорным матчам на различные сроки дисквалифицированы 77 человек (игроки, тренеры, судьи), из которых 39 - пожизненно. Больше всего дисквалифицированных - из Испании (восемь, ни одного пожизненно), семеро наказанных представляют Марокко (двое пожизненно), по пять отстраненных с Украины (все пожизненно) и из Чили (двое пожизненно).

Три арбитра (итальянец и два боливийца) в настоящее время временно отстранены от тенниса, по ним идут разбирательства.

Теннис,Сергей Кротюк,Андрей Куманцов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий