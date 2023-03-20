Пять теннисистов РФ отбывают дисквалификации за участие в договорных матчах

Пять российских теннисистов в настоящее время отбывают дисквалификации за участие в договорных матчах, из них четверо пожизненно лишены права продолжать карьеру. Об этом свидетельствуют материалы Международного агентства по обеспечению честной игры в теннисе (International Tennis Integrity Agency), имеющиеся в распоряжении ТАСС с понедельника.

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Пожизненно были дисквалифицированы россияне Сергей Кротюк (с 2013 года), Андрей Куманцов (с 2014 года), Софья Дмитриева и Алия Мердеева (обе - с 2021 года). Никита Гудожников был отстранен от спорта на 30 месяцев, теннисист получит возможность вернуться к профессиональной деятельности 4 августа 2023 года.

По состоянию на 20 марта за причастность к договорным матчам на различные сроки дисквалифицированы 77 человек (игроки, тренеры, судьи), из которых 39 - пожизненно. Больше всего дисквалифицированных - из Испании (восемь, ни одного пожизненно), семеро наказанных представляют Марокко (двое пожизненно), по пять отстраненных с Украины (все пожизненно) и из Чили (двое пожизненно).