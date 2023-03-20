Чесноков назвал скучным финальный матч Медведева с Алькарасом

Я предпочитаю, когда есть интрига и спектакль, а не получилось ни того ни другого. На этом турнире мне запомнился матч Медведева со Зверевым. А скучные финалы я не запоминаю», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.