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28 минут назад

Чесноков: финал Медведева с Алькарасом — скукота полная. Скучные матчи не запоминаю

Чемпионат.com

Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года, победитель двух турниров серии «Мастерс» Андрей Чесноков считает, что финальный матч «Мастерса» в Индиан-Уэллсе, в котором россиянин Даниил Медведев проиграл испанцу Карлосу Алькарасу, получился скучным.

Чесноков назвал скучным финальный матч Медведева с Алькарасом
Фото: tennis-russia.rutennis-russia.ru

«Скукота полная. Первой подачи у Медведева не было, очень много невынужденных ошибок, с лёту сыграл очень плохо. Единственное, за что можно радоваться, — это выигрыш во втором сете двух геймов. Потому что счёт был 0:4 и 0-30. Могло вообще закончиться 0:6.

Я предпочитаю, когда есть интрига и спектакль, а не получилось ни того ни другого. На этом турнире мне запомнился матч Медведева со Зверевым. А скучные финалы я не запоминаю», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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