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1 час назад

Кафельников: Алькарас ожидаемо переиграл Медведева

Газета.Ru

Экс-теннисист Евгений Кафельников поделился мнением о поражении Даниила Медведева в финале турнира в Индиан-Уэллсе против испанца Карлоса Алькараса, передает «Чемпионат.com».

Кафельников: Алькарас ожидаемо переиграл Медведева
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Я считаю, что все было вполне ожидаемо. К сожалению, по результату даже спорить бессмысленно. Самое печальное, что Даня совсем не мог перестроить свою игру в финале», — сказал Кафельников.

Медведев проиграл со счетом 3:6, 2:6. Последний раз Медведев и Алькарас играли друг с другом в 2021 году на Уимблдоне. Тогда победу со счетом 6:4, 6:1, 6:2 одержал российский теннисист.

В обновленном рейтинге Ассоциации профессиональных теннисистов (ATP) Медведев занимает шестое место (3775 очков), отставание россиянина от американца Тейлора Фритца, идущего пятым, составляет всего 20 очков.

Теннис,Даниил Медведев,Евгений Кафельников,
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