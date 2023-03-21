Павел Котов пробился в финал квалификации «Мастерса» в Майами

117-я ракетка мира российский теннисист Павел Котов вышел в финал квалификации турнира серии «Мастерс» в Майами (США), основные матчи которого пройдут с 22 марта по 2 апреля.

На старте соревнований Котов (15) со счётом 6:2, 7:6 (7:5) обыграл представителя Китайского Тайбэя Ву Тун-Лина (160-й номер рейтинга ATP). Встреча продлилась 1 час 36 минут. Котов восемь раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал три брейк-пойнта из шести. На счету Тун-Лина пять эйсов, ни одной двойной ошибки и один реализованный брейк-пойнт из десяти.