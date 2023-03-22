Кафельников прокомментировал сообщения об игре в теннис с Ельциным

Двукратный чемпион турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников рассказал о своём знакомстве и взаимоотношениях с бывшим президентом страны Борисом Ельциным.

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«Впервые мы пересеклись, если память не изменяет, в 95 году, в сентябре. Перед полуфиналом Кубка Дэвиса с Германией мы всей сборной сидели на сборах в Сочи. Шамиль Анвярович (Тарпищев) тогда, по-моему, еще был министром спорта. Но с Борисом Николаевичем он был очень близок, и тот тоже в то время отдыхал в Бочаровом Ручье. А мы тренировались в санатории «Русь». И они приехали, он с нами

Мы начали плотно общаться с 2002 года, когда Борис Николаевич уже снял с себя полномочия президента, и у него было много времени, чтобы заняться здоровьем. Потом мы общались, и он абсолютно адекватный, вменяемый человек, который кроме бокала вина за ужином никогда… Я ни разу не видел, чтобы, как люди говорят, он водку вёдрами пил. При мне такого не было. Бокал вина – пожалуйста. С 2002 года, когда мы обыграли шведов, а потом аргентинцев в «Лужниках», он приходил на матчи, и вот так мы общались.

Как часто с ним играли? Ни разу. Я вообще не знаю, откуда взялась эта история. Мы ни разу не играли.

Каким он запомнился? Сильный человек. Безусловно. Слабый человек не может управлять такой большой страной, как Россия. Тут и сомнений быть не может.