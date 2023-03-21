Чесноков назвал Алину Корнееву будущим российского тенниса

"Я ее видел примерно 15 месяцев назад, тогда она была еще не зрелым игроком, но сейчас у нее есть все, чтобы играть на взрослом уровне, она достаточно окрепла. Это будущее нашего тенниса, я уверен, что в ближайшие годы она спокойно может войти в десятку. То же можно сказать и о ее сопернице по финалу юниорского Australian Open Мире Андреевой, они чрезвычайно талантливые теннисистки", - сказал Чесноков.