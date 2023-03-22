Родина вышла во второй круг турнира в Майами

Российская теннисистка Евгения Родина обыграла американку Бернарду Перу в матче первого круга турнира WTA-1000 в Майами (6:3, 6:4). Встреча прошла на стадионе «Хард Рок Стэдиум. Грэндстэнд». Теннисистки играли на хардовом покрытии.

Россиянка ни разу не подала навылет, не допустила двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из семи. Её соперница выполнила три эйса, сделала три двойные ошибки и успешно использовала все три заработанных брейк-пойнта.