Родина вышла во второй круг турнира в Майами

Российская теннисистка Евгения Родина обыграла американку Бернарду Перу в матче первого круга турнира WTA-1000 в Майами (6:3, 6:4). Встреча прошла на стадионе «Хард Рок Стэдиум. Грэндстэнд». Теннисистки играли на хардовом покрытии.
Продолжительность матча составила 1 час 12 минут.
Россиянка ни разу не подала навылет, не допустила двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из семи. Её соперница выполнила три эйса, сделала три двойные ошибки и успешно использовала все три заработанных брейк-пойнта.
Во втором круге соперницей Родиной станет теннисистка из Польши Магда Линетт (20).
Призовой фонд турнира в Майами составляет $ 8 800 000. Действующей победительницей соревнований является первая ракетка мира, польская теннисистка Ига Свёнтек.