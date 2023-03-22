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1 час назад

Родина обыграла американку Перу и вышла во второй круг турнира в Майами

Чемпионат.comиещё 5

Российская теннисистка Евгения Родина обыграла американку Бернарду Перу в матче первого круга турнира WTA-1000 в Майами (6:3, 6:4). Встреча прошла на стадионе «Хард Рок Стэдиум. Грэндстэнд». Теннисистки играли на хардовом покрытии.

Родина вышла во второй круг турнира в Майами
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Продолжительность матча составила 1 час 12 минут.

Россиянка ни разу не подала навылет, не допустила двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из семи. Её соперница выполнила три эйса, сделала три двойные ошибки и успешно использовала все три заработанных брейк-пойнта.

Во втором круге соперницей Родиной станет теннисистка из Польши Магда Линетт (20).

Призовой фонд турнира в Майами составляет $ 8 800 000. Действующей победительницей соревнований является первая ракетка мира, польская теннисистка Ига Свёнтек.

Теннис,Магда Линетт,
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