Медведев вышел из себя после провокации на турнире в Майами-2018

Даниил слишком эмоционально отреагировал на некрасивый поступок Стефаноса Циципаса.

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Даниил Медведев вряд ли поставит Стефаноса Циципаса на первое место в своём списке самых уважаемых соперников. Теннисисты неоднократно демонстрировали взаимную антипатию на корте.

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Конфликт россиянина и грека начался на «Мастерсе» в Майами-2018, когда оскорбительное поведение Циципаса вывело Медведева из себя и заставило Даниила нелицеприятно высказаться в адрес Стефаноса.

Медведев повёлся на провокацию Циципаса

Сейчас Медведев и Циципас принадлежат к теннисной элите. Пять лет назад ситуация отличалась. Даниил и Стефанос подавали надежды, но не входили в топ-50 рейтинга, когда 22 марта 2018-го впервые встретились на корте на «Мастерсе» в Майами.

Медведев (52) и Циципас (70) начали турнир с первого раунда. Даниил считался пусть и не абсолютным, но фаворитом матча. Россиянин оправдал этот статус, добыв волевую победу со счётом 2:6, 6:4, 6:2.

Игра стартовой стадии «Мастерса» быстро забылась бы, не будь в ней эмоциональной перепалки теннисистов. Спровоцировал инцидент Циципас. По ходу третьего сета Стефанос назвал Даниила «чёртовым русским».

После матча Медведев не сдержался, резко обратившись к Циципасу и судье. Россиянин припомнил греку не только оскорбление, но и взятый им долгий туалетный перерыв и бестактность после рикошета мяча от троса. Судье Даниил предъявил за отсутствие реакции на произошедшее.

«Тебе лучше заткнуться! Окей? Стефанос, не хочешь на меня посмотреть? У тебя какие-то проблемы? Срочно надо в туалет на пять минут? Не извиняешься после рикошетов и считаешь себя хорошим парнем? Посмотри на меня! Посм

Он это начал. Сказал «чёртов русский». По-вашему, это нормально? Я ответил ему, потому что он не умеет драться. Он мелкий парень, не умеет драться. Если бы он молчал, у меня бы не было никаких проблем. Но если он что-то говорит, ищет конфликт, то пусть хоть посмотрит на меня», — заявил Медведев.

Циципас не стал отвечать Медведеву. Стефанос покинул корт, пока Даниил общался с судьёй. Позже ему пришлось отвечать на массовую критику.

«Я ничего не имел против Медведева, просто меня разочаровало, как он повёл себя. Но я не срывался, не жаловался на соперника, который был так разгневан. Почему-то после этого все настроились против меня, начали осуждать, посылать угрозы. Я проиграл и вдобавок ещё получил всё это. Вообще, вся эта ситуация во время рукопожатия была неправильной. У меня было ощущение, что мы в MMA. Он меня провоцировал — по крайней мере, мне так показалось, а может быть, я был неправ. Но я не хотел это продолжать», — объяснился Циципас.

Теннисисты не так уж часто открыто оскорбляют друг друга на корте, так что перепалка Медведева и Циципаса является одним из самых резонансных инцидентов на «Мастерсе» в Майами. Реплика Даниила в каком-то смысле стала коронным выражением теннисиста, которое некоторые его фанаты наносили на футболки.

Что касается непосредственно конфликта Медведева с Циципасом, то он быстро угас.

«Лол, никто из них ничего не сделает», – написал австралиец Ник Ник Кирьос и оказался прав.

Вскоре после случившегося Медведев и Циципас вместе с Кирьосом летели в одном бизнес-джете на турнир в Монреаль и сделали совместное фото для соцсетей

Даниил и Стефанос во время общения с журналистами отмечали, что между ними нормальные приятельские отношения, пусть даже они не пойдут на совместный ужин как закадычные друзья. Грек в конечном счёте признался, что его поведение в Майами было не таким уж безгрешным.

«Вероятно, это единственный раз в жизни, когда я разозлился во время матча с моим соперником. Но пусть всё это останется в прошлом. Давайте просто забудем об этом и пойдём дальше», — сказал Циципас.

Медведев и Циципас конфликтовали после турнира в Майами, но в последнее время держат себя в руках

Долгое время во взаимоотношениях Медведева и Циципаса не проскакивало вражды, но в октябре 2019 года на «Мастерсе» в Шанхае теннисисты снова поругались. В полуфинале Даниил в пятый раз подряд обыграл Стефаноса. Греку было сложно смириться с превосходством россиянина на корте. Вместо признания силы соперника он решил подколоть его.

«Я не хочу показаться грубым, но игра Медведева — это скука. Просто скука. Это так скучно, что даже не знаю. Ненавижу себя прежде всего за то, что оказался в такой ситуации, когда должен был играть на его условиях, а не на своих. Это напомнило мне детство, когда мне было 12 лет и я безнадёжно проигрывал ребятам постарше. Не знаю, смогу ли обыграть его в следующий раз или через раз, но однажды обязательно найду возможность это сделать. Может быть, через два, три, четыре года, пять или шесть лет. Но это обязательно произойдёт», — сказал Циципас на пресс-конференции после игры.

Медведев оперативно ответил на выпад.

«Я бы не сказал, что у меня есть какое-то особенное отношение к Циципасу, но должен быть честен: после его интервью в Шанхае я сказал себе, что теперь, наверное, не прощу его, буду припоминать ему всё, что вижу. Всё, что вижу, буду говорить на камеру. Если он считает, что может говорить такие вещи, то я буду его задевать. Если это будет трэш-ток, то это будет трэш-ток. Считаю, что такое мнение имеет место быть. Я, наверное, послушал бы его от любого другого человека, но, думаю, другой такое не скажет. Возьмём того же Александра Зверева: может быть, он в глубине души тоже считает мой теннис скучным. Однако он вышел к репортерам и сказал: «Я так не считаю, Даниил — крутой игрок, добился крутых результатов». А Стефанос — видимо, я его чем-то сильно обидел: не понимаю чем. Но, значит, я буду обижать его сильнее. На момент полёта с Циципасом мы не были врагами. Но теперь скажу, что мы, наверное, враги», — заявил Медведев.

В ноябре 2019 года Циципас наконец-то одержал первую победу над Медведевым — на Итоговом турнире ATP в Лондоне. Обошлось без эксцессов. Более того, риторика Стефаноса после игры выглядела скорее примирительной, а не конфронтационной.

«Почему вы решили, что я недолюбливаю Медведева? Это очень серьёзное заявление. Я никогда не говорил об этом. Я бы очень хотел поговорить о том, что произошло в Майами. Я играл свой матч. Думаю, счёт в третьем сете был 3:2 или 4:2, и я попал в трос во время розыгрыша. После того как я попал в сетку, прошло больше трёх ударов. Я обвёл его, когда он вышел к сетке, и по какой-то причине он попросил у меня извинений, а я напрочь забыл, что во время розыгрыша попал в трос, потому что был невероятно сконцентрирован на игре, на том, чтобы справиться с этим розыгрышем, в

Он начал смотреть на меня, требовал извиниться за то, что я сделал. Счёт был 0:40. Тройной брейк-пойнт на моей подаче. Мне кажется, после этого я не выиграл ни гейма. Он вбил мне это в голову, и я был очень разочарован, что матч пошёл таким образом. Медведев стал говорить мне, что я должен извиниться, что то, что я делаю, неспортивно. Я старался не обращать внимания, так как знал, что он делал это намеренно, хотел как-то надавить на меня. Каким-то образом это повлияло на меня. Я разозлился и сказал то, что сказал, о чём сожалею, но в то же время я был очень расстроен, что так произошло. Я совершенно забыл о прошлом. Отношения между нами однозначно не лучшие в туре. Так случается с людьми, тебе просто не могут нравиться все. Это не значит, что я его ненавижу. Да, как он и сказал, мы бы не пошли вместе на ужин, так что… Я безусловно уважаю его, потому что он прошёл долгий путь, чтобы оказаться там, где он сейчас. Он финалист турнира «Большого шлема», так что это вызывает у меня большое уважение», — сказал Циципас после матча, детально вспомнив случай в Майами.

После Итогового-2019 теннисисты долго не пересекались на корте, пока в 2021 году Медведев не обыграл Циципаса на Australian Open, после чего Стефанос взял реванш на «Ролан Гаррос». Опять же, грек и россиянин не стали лучшими друзьями, но и взаимной ненависти не проявляли. Циципас даже делал комплимент Даниилу, назвав его любимым российским игроком.

«На днях Медведев помахал мне рукой, это было приятно. Отношения у нас нормальные. Я не испытываю к нему ненависти, и, кажется, у него нет ненависти ко мне. У него огромный потенциал, что он уже доказывал много раз. Очень сложный соперник… и, по-моему, очень спокойный человек. У меня к нему нет претензий. Кто мой любимый теннисист? Стефанос Циципас. Кто из итальянских игроков нравится больше? Пожалуй, Фабио Фоньини. Кто мой любимый российский теннисист? Даниил Медведев», — утверждал Циципас.

«Не сказать, что мы прямо дрались на корте или что-то такое. У нас просто нет общения. На меня это никак не влияет, на него, думаю, тоже. Мы просто в стороне друг от друга, и больше ничего я не могу сказать. Не думаю, что мы враги, но мы точно не друзья. Однако это совершенно нормально, что из 100 человек в туре есть один — или больше, не знаю — с которым ты не поладил. Не скажу, что я этим доволен, но всё есть как есть», — описывал свои взаимоотношения с Циципасом Медведев.