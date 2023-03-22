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1 час назад

Эрика Андреева вышла во второй круг теннисного турнира в Майами

Матч ТВ

Российская теннисистка Эрика Андреева пробилась во второй раунд турнира в Майами (США).

Эрика Андреева вышла во второй круг теннисного турнира в Майами
Фото: Матч ТВМатч ТВ

В матче первого круга россиянка обыграла представительницу США Эшлин Крюгер, занимающую 155 е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), со счетом 7:5, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 33 минуты.

Соперницей 18 летней Андреевой во втором круге будет китаянка Чжан Шуай, посеянная под 26 м номером.

WTA 1000. Miami Open presented by Itau. Майами (США). Хард. Призовой фонд — 8,8 млн долларов.

Первый круг

Эрика Андреева (Россия, WC) — Эшлин Крюгер (США, WC) — 7:5, 6:2.

Теннис,Эрика Андреева,
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