Эрика Андреева вышла во второй круг теннисного турнира в Майами

Российская теннисистка Эрика Андреева пробилась во второй раунд турнира в Майами (США).
В матче первого круга россиянка обыграла представительницу США Эшлин Крюгер, занимающую 155 е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), со счетом 7:5, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 33 минуты.
Соперницей 18 летней Андреевой во втором круге будет китаянка Чжан Шуай, посеянная под 26 м номером.
WTA 1000. Miami Open presented by Itau. Майами (США). Хард. Призовой фонд — 8,8 млн долларов.
Первый круг
Эрика Андреева (Россия, WC) — Эшлин Крюгер (США, WC) — 7:5, 6:2.