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1 час назад

Евгений Кафельников рассказал о самом большом разочаровании в своей карьере

Чемпионат.comиещё 1

Двукратный чемпион турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников рассказал о самом большом разочаровании в своей карьере.

Кафельников рассказал о самом большом разочаровании в своей карьере
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Самое мое большое разочарование – самое-самое-самое большое разочарование… Вторым я поставлю то, что не выиграл больше «Ролан Гаррос» благодаря Густаво Куэртену. А самое большое разочарование – это то, что в 1999-м году я проиграл Андре Агасси в полуфинале US Open.

Я абсолютно четко понимал: если выиграю этот матч, то выиграю третий турнир «Большого шлема». Потому что я бы костьми лег, но Тодду Мартину в финале не проиграл. И я бы закончил год первым. Наверное, это мое самое большое спортивное разочарование.

Быть первым – суперское достижение, а закончить год первым – вообще за гранью феноменальности. К сожалению, у меня это не получилось. Я тогда закончил год вторым», — приводит слова Кафельникова Sports.ru.

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