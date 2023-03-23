Кафельников рассказал о самом большом разочаровании в своей карьере

Я абсолютно четко понимал: если выиграю этот матч, то выиграю третий турнир «Большого шлема». Потому что я бы костьми лег, но Тодду Мартину в финале не проиграл. И я бы закончил год первым. Наверное, это мое самое большое спортивное разочарование.