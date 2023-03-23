Двукратный чемпион турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников рассказал о самом большом разочаровании в своей карьере.
«Самое мое большое разочарование – самое-самое-самое большое разочарование… Вторым я поставлю то, что не выиграл больше «Ролан Гаррос» благодаря Густаво Куэртену. А самое большое разочарование – это то, что в 1999-м году я проиграл Андре Агасси в полуфинале US Open.
Я абсолютно четко понимал: если выиграю этот матч, то выиграю третий турнир «Большого шлема». Потому что я бы костьми лег, но Тодду Мартину в финале не проиграл. И я бы закончил год первым. Наверное, это мое самое большое спортивное разочарование.
Быть первым – суперское достижение, а закончить год первым – вообще за гранью феноменальности. К сожалению, у меня это не получилось. Я тогда закончил год вторым», — приводит слова Кафельникова Sports.ru.