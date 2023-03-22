Стал известен первый соперник Андрея Рублёва на «Мастерсе» в Майами

Определился первый соперник олимпийского чемпиона 2020 года в миксте, седьмой ракетки мира россиянина Андрея Рублёва на турнире серии «Мастерс» в Майами (США). Им стал американец Джеффри-Джон Вулф (50-й номер рейтинга).

В матче первого круга Вулф обыграл казахстанского теннисиста Александра Бублика. Встреча продлилась 1 час 19 минут и завершилась со счётом 7:5, 6:3 в пользу американца. Вулф четыре раза подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из шести. На счету Бублика девять эйсов, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из четырёх.