Блинкова вышла во второй круг турнира WTA в Майами

В матче первого круга Блинкова обыграла немецкую спортсменку Юле Нимайер со счётом 6:4, 6:1. Их встреча продлилась 1 час 34 минуты. Блинкова три раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 16. На счету Нимайер три эйса, семь двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из двух.