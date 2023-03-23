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1 час назад

Анна Блинкова вышла во второй круг турнира WTA-1000 в Майами

Чемпионат.comиещё 2

Российская теннисистка Анна Блинкова пробилась во второй круг турнира категории WTA-1000 в Майами (США).

Блинкова вышла во второй круг турнира WTA в Майами
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

В матче первого круга Блинкова обыграла немецкую спортсменку Юле Нимайер со счётом 6:4, 6:1. Их встреча продлилась 1 час 34 минуты. Блинкова три раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 16. На счету Нимайер три эйса, семь двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из двух.

Следующей соперницей Блинковой станет 27-я ракетка мира, чешская теннисистка Мари Боузкова.

Общий призовой фонд престижного турнира в Майами составляет $ 8 800 000. Его действующей чемпионкой является первая ракетка мира Ига Свёнтек, которая отказалась от защиты титула из-за травмы.

Теннис,Российские спортсменки,Анна Блинкова,
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