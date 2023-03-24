Калинская и Родина проиграли на турнире в Майами

Анна Калинская прекратила борьбу на турнире в Майами.
Российская теннисистка проиграла Елене Рыбакиной из Казахстана во втором круге турнира в трех партиях — 5:7, 6:4, 3:6.
Матч продлился 2 часа 16 минут. Калинская отдала пять геймов на своих мячах. У Рыбакиной в активе 14 подач навылет.
Россиянка Евгения Родина проиграла полячке Магде Линетт в двух сетах.
WTA 1000. MIAMI OPEN PRESENTED BY ITAU. МАЙАМИ (США). ХАРД. ПРИЗОВОЙ ФОНД — 8,8 МЛН ДОЛЛАРОВ
ВТОРОЙ КРУГ
Анна Калинская (Россия) — Елена Рыбакина (Казахстан, 10) — 5:7, 6:4, 3:6
Магда Линетт (Польша, 20) — Евгения Родина (Россия) — 6:4, 6:3