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56 минут назад

Дарья Касаткина потерпела поражение на старте турнира WTA-1000 в Майами

Чемпионат.comиещё 2

Восьмая ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина потерпела поражение на старте турнира категории WTA-1000 в Майами (США).

Касаткина потерпела поражение на старте турнира в Майами
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В матче второго круга Касаткина (8) проиграла представительнице Бельгии Элисе Мертенс со счётом 6:4, 2:6, 2:6. Встреча продлилась 2 часа 7 минут. Касаткина три раза подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из восьми. На счету Мертенс ни одного эйса, две двойные ошибки и три брейк-пойнта из семи заработанных.

Отметим, что, проигрывая со счётом 2:5 во втором сете, Касаткина вызвала на корт врача. Ей измерили давление и дали таблетку.

Призовой фонд престижного женского турнира в Майами составляет $ 8 800 000. Его действующей чемпионкой является первая ракетка мира Ига Свёнтек, которая отказалась от защиты титула из-за травмы.

Теннис,Дарья Касаткина,
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