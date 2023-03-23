Касаткина потерпела поражение на старте турнира в Майами

Восьмая ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина потерпела поражение на старте турнира категории WTA-1000 в Майами (США).

В матче второго круга Касаткина (8) проиграла представительнице Бельгии Элисе Мертенс со счётом 6:4, 2:6, 2:6. Встреча продлилась 2 часа 7 минут. Касаткина три раза подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из восьми. На счету Мертенс ни одного эйса, две двойные ошибки и три брейк-пойнта из семи заработанных.

Отметим, что, проигрывая со счётом 2:5 во втором сете, Касаткина вызвала на корт врача. Ей измерили давление и дали таблетку.