Рублев рассказал, в чем ему необходимо прибавлять

Седьмая ракетка мира, российский теннисист Андрей Рублёв, после матча на турнире в Майами (США) с американцем Джеффри-Джоном Вулфом рассказал о том, в чём ему нужно прибавлять. По словам россиянина, главная задача — прибавить в плане психологии.
«Моя главная задача — улучшать менталку. Мне кажется, что из первой десятки мирового рейтинга я в этом компоненте самый слабый.
Я зверь? (один из журналистов дал такую характеристику Рублёву). Ну, я бываю зверем, когда нахожусь в нужном настроении. Но моя проблема бывает в том, как найти это состояние. Это – и есть моя цель.
Но, конечно, мне надо много всего улучшить. Надеюсь, что это удастся», — цитирует Рублёва Tennis Channel.
Напомним, что Рублёв обыграл Вулфа и вышел в следующую стадию турнира.