Теннисистка Потапова прокомментировала футболку «Спартака» на матче в США

Российская теннисистка Анастасия Потапова (26-я ракетка мира) отреагировала на скандал, связанный с её появлением на матче турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США) в футболке московского «Спартака».
«По поводу той ситуации с футболкой: в моём поведении не было никаких политических заявлений и намерений. Я просто являюсь большим фанатом «Спартака», болею за эту команду с десяти лет. Мой отец участвовал в строительстве стадиона для красно-белых, так что это наша семья. Мы со «Спартаком» хорошие друзья.
Была очень удивлена такой реакцией, потому что в этом не было никакого плохого намерения», — приводит слова Потаповой Daily Mail.
Накануне, 23 марта, в стартовом для себя матче турнире категории WTA-1000 в Майами (США) Потапова разгромила украинку Марту Костюк со счётом 6:1, 6:3. Во третьем круге Анастасия сразится с американкой Кори Гауфф.