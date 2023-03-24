Теннисистка Потапова прокомментировала футболку «Спартака» на матче в США

«По поводу той ситуации с футболкой: в моём поведении не было никаких политических заявлений и намерений. Я просто являюсь большим фанатом «Спартака», болею за эту команду с десяти лет. Мой отец участвовал в строительстве стадиона для красно-белых, так что это наша семья. Мы со «Спартаком» хорошие друзья.