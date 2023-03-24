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26 минут назад

Потапова: футболка «Спартака» не была политическим заявлением

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Российская теннисистка Анастасия Потапова (26-я ракетка мира) отреагировала на скандал, связанный с её появлением на матче турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США) в футболке московского «Спартака».

Теннисистка Потапова прокомментировала футболку «Спартака» на матче в США
Фото: BetassistBetassist

«По поводу той ситуации с футболкой: в моём поведении не было никаких политических заявлений и намерений. Я просто являюсь большим фанатом «Спартака», болею за эту команду с десяти лет. Мой отец участвовал в строительстве стадиона для красно-белых, так что это наша семья. Мы со «Спартаком» хорошие друзья.

Была очень удивлена такой реакцией, потому что в этом не было никакого плохого намерения», — приводит слова Потаповой Daily Mail.

Накануне, 23 марта, в стартовом для себя матче турнире категории WTA-1000 в Майами (США) Потапова разгромила украинку Марту Костюк со счётом 6:1, 6:3. Во третьем круге Анастасия сразится с американкой Кори Гауфф.

Теннис,Марта Костюк,Анастасия Потапова,Спартак,
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