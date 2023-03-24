У Жабер вновь случились проблемы с давлением во время матча с Грачёвой

В эти минуты проходит матч турнира категории WTA-1000 в Майами (США), в котором российская теннисистка Варвара Грачёва играет с пятой ракеткой мира Онс Жабер из Туниса.

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Во втором сете при счёте 3:0 в пользу Грачёвой её соперница вновь пожаловалась на давление и взяла медицинский тайм-аут. Напомним, те же проблемы беспокоили Жабер и по ходу её предыдущего матча с другой россиянкой Дарьей Касаткиной. В тот раз Онс была вынуждена принять таблетку.

Сегодня Жабер смогла обойтись без медикаментов, и после того, как врач послушал её лёгкие стетоскопом, тунисская теннисистка продолжила матч.

Первый сет уверенно взяла россиянка, которая выиграла его со счётом 6:2.