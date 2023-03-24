Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+11° в 
USD 76.45EUR 82.39
Войти в почту
23 минуты назад

У Жабер вновь случились проблемы с давлением во время матча с Грачёвой

Чемпионат.com

В эти минуты проходит матч турнира категории WTA-1000 в Майами (США), в котором российская теннисистка Варвара Грачёва играет с пятой ракеткой мира Онс Жабер из Туниса.

У Жабер вновь случились проблемы с давлением во время матча с Грачёвой
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Во втором сете при счёте 3:0 в пользу Грачёвой её соперница вновь пожаловалась на давление и взяла медицинский тайм-аут. Напомним, те же проблемы беспокоили Жабер и по ходу её предыдущего матча с другой россиянкой Дарьей Касаткиной. В тот раз Онс была вынуждена принять таблетку.

Сегодня Жабер смогла обойтись без медикаментов, и после того, как врач послушал её лёгкие стетоскопом, тунисская теннисистка продолжила матч.

Первый сет уверенно взяла россиянка, которая выиграла его со счётом 6:2.

Призовой фонд турнира в Майами составляет $ 8 800 000. Турнир продлится до 2 апреля. Его действующей победительницей является полька Ига Свёнтек.

Теннис,Варвара Грачева,Онс Жабер,Дарья Касаткина,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий