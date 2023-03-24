Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+11° в 
USD 76.45EUR 82.39
Войти в почту
35 минут назад

Кудерметова в двух сетах уступила Вондроушовой во втором круге Miami Open

Чемпионат.comиещё 1

Российская теннисистка Вероника Кудерметова (11-я ракетка мира) уступила чешке Маркете Вондроушовой (4:6, 2:6) во втором круге турнира категории WTA-1000 в Майами (США).

Кудерметова в двух сетах уступила Вондроушовой во втором круге Miami Open
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Продолжительность матча составила 1 час 31 минуту.

Вондроушова, которая занимает 103-е место в рейтинге WTA, выполнила два эйса, допустила три двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из десяти. Российская теннисистка один раз подала навылет, не допустила двойных ошибок и использовала два брейк-пойнта из пяти.

Следующей соперницей Вондроушовой станет её соотечественница Каролина Плишкова, которая ранее оказалась сильнее китаянки Синьюй Ван.

Призовой фонд соревнований в Майами составляет $ 8 800 000. Турнир продлится до 2 апреля. Его действующей победительницей является полька Ига Свёнтек.

Теннис,Ван Синьюй,Вероника Кудерметова,Каролина Плишкова,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий