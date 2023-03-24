Кудерметова в двух сетах уступила Вондроушовой во втором круге Miami Open

Вондроушова, которая занимает 103-е место в рейтинге WTA, выполнила два эйса, допустила три двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из десяти. Российская теннисистка один раз подала навылет, не допустила двойных ошибок и использовала два брейк-пойнта из пяти.