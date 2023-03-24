Кудерметова в двух сетах уступила Вондроушовой во втором круге Miami Open

Российская теннисистка Вероника Кудерметова (11-я ракетка мира) уступила чешке Маркете Вондроушовой (4:6, 2:6) во втором круге турнира категории WTA-1000 в Майами (США).
Продолжительность матча составила 1 час 31 минуту.
Вондроушова, которая занимает 103-е место в рейтинге WTA, выполнила два эйса, допустила три двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из десяти. Российская теннисистка один раз подала навылет, не допустила двойных ошибок и использовала два брейк-пойнта из пяти.
Следующей соперницей Вондроушовой станет её соотечественница Каролина Плишкова, которая ранее оказалась сильнее китаянки Синьюй Ван.
Призовой фонд соревнований в Майами составляет $ 8 800 000. Турнир продлится до 2 апреля. Его действующей победительницей является полька Ига Свёнтек.