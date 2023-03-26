Теннисист Медведев с разгромной победы стартовал на турнире в Майами

Российский теннисист Даниил Медведев с разгромной победы начал свой путь на турнире серии "Мастерс", который проходит в Майами. В матче второго круга российский спортсмен встречался с представителем Испании Роберто Карбальес-Баэной . Встреча, которая продлилась всего 1 час 3 минуты, завершилась в двух сетах с результатом 6:1, 6:2.

В третьем круге Медведев сыграет со словацким теннисистом Алексом Молчаном, который ранее обыграл японца Йосихито Нисиоку. До этого россиянин выиграл 19 матчей подряд и три турнира АТР, прежде чем уступить в финале "Мастерса" в Индиан-Уэллсе испанцу Карлосу Алькарасу — 3:6, 2:6. После того турнира Медведев вернулся в топ-5 мирового рейтинга АТР, а под четвертым номером в Майами посеян, так как в США отсутствует вторая ракетка мира серб Новак Джокович, не получивший визу из-за отсутствия у него прививки от коронавируса.