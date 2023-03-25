Стефанос Циципас без борьбы прошёл в третий круг турнира в Майами

Стефанос Циципас без борьбы прошёл в третий круг турнира в МайамиЕго соперник по второму кругу снялся с турнира.

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Третья ракетка мира Стефанос Циципас сыграет в третьем круге "Мастерса" в Майами, не встретив сопротивления во втором. Его соперник, французский теннисист Ришар Гаске снялся с турнира в связи с травмой лодыжки.

В матче третьего круга представителю Греции предстоит сыграть с победителем пары Себастьян Баэс (Аргентина) — Кристьян Гарин (Чили).