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Стефанос Циципас без борьбы прошёл в третий круг турнира в Майами

Стефанос Циципас без борьбы прошёл в третий круг турнира в МайамиЕго соперник по второму кругу снялся с турнира.

Стефанос Циципас без борьбы прошёл в третий круг турнира в Майами
© Inc-News

Третья ракетка мира Стефанос Циципас сыграет в третьем круге "Мастерса" в Майами, не встретив сопротивления во втором. Его соперник, французский теннисист Ришар Гаске снялся с турнира в связи с травмой лодыжки.

В матче третьего круга представителю Греции предстоит сыграть с победителем пары Себастьян Баэс (Аргентина) — Кристьян Гарин (Чили).

Miami Open 2023 продлится до 2 апреля, его призовой фонд составляет 8,8 млн долларов США. Действующим чемпионом среди мужчин является номер один мирового рейтинга, испанец Карлос Алькарас, у женщин в прошлом году победила Ига Швентек из Польши.

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