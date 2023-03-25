Стефанос Циципас без борьбы прошёл в третий круг турнира в Майами
Стефанос Циципас без борьбы прошёл в третий круг турнира в МайамиЕго соперник по второму кругу снялся с турнира.
Третья ракетка мира Стефанос Циципас сыграет в третьем круге "Мастерса" в Майами, не встретив сопротивления во втором. Его соперник, французский теннисист Ришар Гаске снялся с турнира в связи с травмой лодыжки.
В матче третьего круга представителю Греции предстоит сыграть с победителем пары Себастьян Баэс (Аргентина) — Кристьян Гарин (Чили).
Miami Open 2023 продлится до 2 апреля, его призовой фонд составляет 8,8 млн долларов США. Действующим чемпионом среди мужчин является номер один мирового рейтинга, испанец Карлос Алькарас, у женщин в прошлом году победила Ига Швентек из Польши.