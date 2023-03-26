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1 час назад

Теннисистка Остапенко пожаловалась на поведение зрителей на турнире в Майами

Газета.Ruиещё 1

Латвийская теннисистка Елена Остапенко осталась недовольна поведением зрителей на своем матче против Беатрис Хаддад-Майя на турнире WTA-1000 в Майами (США).

Остапенко пожаловалась на поведение зрителей на турнире в Майами
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Большинство зрителей были против меня и иногда вели себя неуважительно. Но спасибо тем, кто меня поддерживал. Я очень вам благодарна. Горжусь тем, как боролась. Было ощущение, что это будто бы футбольный матч», — сказала Остапенко после матча.

Матч между Остапенко и Хаддад-Майя завершился победой латвийской теннисистки со счетом 6:2, 4:6, 6:3. В следующем круге она сыграет с Мартиной Тревизан (Италия).

На турнире в Майами принимают участие трое теннисисток из России: Варвара Грачева, Екатерина Александрова и Анастасия Потапова.

Призовой фонд женского турнира в Майами составляет $8,8 млн. Его действующей чемпионкой является первая ракетка мира Ига Свентек.

В обновленном рейтинге Женской теннисной ассоциации WTA Остапенко занимает 24-е место. Лидировать в рейтинге продолжает представительница Польши Ига Свентек. На второй строчке расположилась представительница Белоруссии Арина Соболенко, тройку лучших замыкает Джессика Пегула.

Теннис,Варвара Грачева,Джессика Пегула,Беатрис Хаддад-майя,Арина Соболенко,Анастасия Потапова,Екатерина Александрова,Елена Остапенко,
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