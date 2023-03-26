Остапенко пожаловалась на поведение зрителей на турнире в Майами

«Большинство зрителей были против меня и иногда вели себя неуважительно. Но спасибо тем, кто меня поддерживал. Я очень вам благодарна. Горжусь тем, как боролась. Было ощущение, что это будто бы футбольный матч», — сказала Остапенко после матча.