Остапенко пожаловалась на поведение зрителей на турнире в Майами

Латвийская теннисистка Елена Остапенко осталась недовольна поведением зрителей на своем матче против Беатрис Хаддад-Майя на турнире WTA-1000 в Майами (США).
«Большинство зрителей были против меня и иногда вели себя неуважительно. Но спасибо тем, кто меня поддерживал. Я очень вам благодарна. Горжусь тем, как боролась. Было ощущение, что это будто бы футбольный матч», — сказала Остапенко после матча.
Матч между Остапенко и Хаддад-Майя завершился победой латвийской теннисистки со счетом 6:2, 4:6, 6:3. В следующем круге она сыграет с Мартиной Тревизан (Италия).
На турнире в Майами принимают участие трое теннисисток из России: Варвара Грачева, Екатерина Александрова и Анастасия Потапова.
Призовой фонд женского турнира в Майами составляет $8,8 млн. Его действующей чемпионкой является первая ракетка мира Ига Свентек.
В обновленном рейтинге Женской теннисной ассоциации WTA Остапенко занимает 24-е место. Лидировать в рейтинге продолжает представительница Польши Ига Свентек. На второй строчке расположилась представительница Белоруссии Арина Соболенко, тройку лучших замыкает Джессика Пегула.