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1 час назад

Медведев без борьбы пробился в 1/8 финала «Мастерса» в Майами

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Пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев минует третий круг турнире серии «Мастерс» в Майами (штат Флорида, США). Минувшей ночью стало известно, что его соперник по 1/16 финала отказался от продолжения участия в соревнованиях.

Медведев без борьбы пробился в 1/8 финала «Мастерса» в Майами
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Как сообщает пресс-служба ATP, в дирекцию турнира поступило заявление от словацкого теннисиста Алекса Молчана, что он не сможет принять участие в матче с Медведевым

Отметим, что матч Медведева и Молчана должен был состоятся в ночь с 27 на 28 марта. Следующим соперником Даниила в Майами станет победитель встречи между французом Кентеном Алисом и американцем Маккензи Макдональдом.

«Мастерс» в Майами завершится 2 апреля. Призовой фонд мужской части турнира в сезоне-2023 составляет $8,8 млн. Действующим победителем соревнований является первая ракетка мира 19-летний испанец Карлос Алькарас.

Теннис,Даниил Медведев,
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