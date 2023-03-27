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1 час назад

Стал известен соперник Даниила Медведева в 1/8 финала «Мастерса» в Майами

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Чемпион US Open – 2021, бывшая первая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев узнал соперника, с которым сыграет в 1/8 финала турнира серии «Мастерс» в Майами (США). Им стал 79-я ракетка мира француз Кентен Алис.

Стал известен соперник Даниила Медведева в 1/8 финала «Мастерса» в Майами
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

В матче третьего круга Алис со счётом 7:6 (7:2), 6:3 обыграл представителя США Маккензи Макдональда (55-й номер рейтинга). Их встреча продлилась 1 час и 41 минуту. Алис 15 раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из девяти. На счету Макдональда девять эйсов, четыре двойные ошибки и шесть нереализованных брейк-пойнтов.

Призовой фонд престижного мужского турнира в Майами составил $ 8,8 млн. Действующим чемпионом соревнований является первая ракетка мира, испанец Карлос Алькарас.

Теннис,Даниил Медведев,
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