Грачева не смогла выйти в четвертьфинал турнира в Майами

Россиянка Варвара Грачёва не смогла выйти в четвертьфинал турнира в Майами (США). Это соревнования серии WTA-1000.

Во встрече 1/8 финала Грачёва уступила чешке Петре Квитове – 5:7, 6:7 (5:7). Продолжительность противостояния составила 2 часа и 3 минуты.

На счету Грачёвой 3 двойные ошибки и 1 брейк с 8 попыток. Она не подавала навылет. У Квитовой, посеянной на турнире под 15-м номером, 5 эйсов, 7 двойных ошибок и 2 брейка из 3.

За выход в полуфинал Квитова сразится с победительницей противостояния между россиянкой Екатериной Александровой и канадкой Бьянкой Андрееску. Их матч остановлен из-за дождя.