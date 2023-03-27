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49 минут назад

СМИ: теннисистка Грачева намерена выступать за Францию

Никита Бородкин

Российская теннисистка Варвара Грачева подала документы для смены спортивного гражданства на французское. Как сообщает РИА Новости, об этом стало известно журналу L’Equipe.

Россиянка Грачева подала заявление на гражданство Франции
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Грачева с 2016 года тренируется в теннисном центре во французском городе Канны. По информации журналиста Фредерика Виара, 22-летняя девушка уже сдала языковые тесты — это одно из необходимых условий для получения французского гражданства. В какой срок ей могут выдать паспорт — пока неизвестно.

Напомним, что сейчас Грачева находится на 54-месте в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). В текущем сезоне ей впервые удалось до финала турнира WTA — на соревнованиях в Остине она заняла второе место, уступив в последнем поединке украинской теннисистке Марте Костюк. В минувшее воскресенье ей удалось выйти в четвертый круг турнира категории WTA 1000 в Майами.

Сейчас российских и белорусских спортсменов допускают на турниры Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) и WTA в нейтральном статусе. В результате теннисисты приняли участие во всех соревнованиях, кроме Уимблдона и других турниров в Великобритании — их организаторов впоследствии оштрафовали.

Теннис,Варвара Грачева,Марта Костюк,
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