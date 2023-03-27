Россиянка Грачева подала заявление на гражданство Франции

Российская теннисистка Варвара Грачева подала документы для смены спортивного гражданства на французское. Как сообщает РИА Новости, об этом стало известно журналу L’Equipe.

Грачева с 2016 года тренируется в теннисном центре во французском городе Канны. По информации журналиста Фредерика Виара, 22-летняя девушка уже сдала языковые тесты — это одно из необходимых условий для получения французского гражданства. В какой срок ей могут выдать паспорт — пока неизвестно.

Напомним, что сейчас Грачева находится на 54-месте в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). В текущем сезоне ей впервые удалось до финала турнира WTA — на соревнованиях в Остине она заняла второе место, уступив в последнем поединке украинской теннисистке Марте Костюк. В минувшее воскресенье ей удалось выйти в четвертый круг турнира категории WTA 1000 в Майами.