Россиянка Грачёва может сыграть на ОИ в Париже за Францию

54-я ракетка мира Варвара Грачёва завершила процедуру подачи документов для французского гражданства
Или Варвара продолжит выступать за Россию?
Одна из лучших российских теннисисток прямо сейчас Варвара Грачёва завершила подачу документов для получения французского гражданства. Девушка феерит с февраля: финал Остина, а также победы над Онс Жабер, Дарьей Касаткиной и Магдой Линетт, которая точно в форме. А уже сегодня оказывается, что девушка может быть заиграна за сборную Франции уже в этом году. Информацию подтвердило авторитетное французское издание L'Equipe.
Но даже если эти сведения о гражданстве верны, Грачёва, прорвавшаяся в четвёртый круг Майами, и с французским паспортом вполне может остаться россиянкой и представлять интересы нашей страны на международных соревнованиях.
Взлёт Грачёвой
Грачёва родилась в подмосковном Жуковском. В туре дебютировала в 2016-м, на уровне WTA — в 2019-м, в Лозанне. Тогда же она выиграла первые 60-тысячники — всего семь титулов ITF — и подкралась к топам. В 2020-м впервые закрыла первую сотню, выше ей удалось подняться годом позже — стала 77-й. Но расцвет происходит на наших глазах — россиянка уже №54 в WTA, а в 2023-м году трижды обыгрывала теннисисток первой десятки.
22-летняя Варя в жизни восхищается двумя людьми — Рафаэлем Надалем и мамой. Именно она — Наталья Казакова — привела дочь на корты и была её тренером до 14 лет. Варвара занималась в центре спорта «Метеор» в Жуковском, затем переехала в Германию, где какое-то время тренировалась у экс 79-й ракетки мира Нины Братчиковой. В последнее время — с 2016 года — она занимается во Франции, в Elite Tennis Center. В недавнем интервью «Чемпионату» другая перспективная россиянка Эрика Андреева рассказала о жизни там и общении с Варварой.
«Плотно общаюсь с Варей Грачёвой, Аней Блинковой. Таких добрых людей в теннисном туре давно не встречала. Наверное, это из-за возраста. Чувствуется, будто другое воспитание. Конечно, тренеры любят, когда на французском разговаривают. Аня очень хорошо говорит, Варя — не так, но может поддержать разговор. Они пытаются нас подталкивать, чтобы мы больше по-французски говорили».
Поскольку это теннисный центр, то её курируют сразу несколько тренеров, поэтому в туре она выступает с разными специалистами.
«У меня хороший удар справа и короткий кросс, слева — длинная линия, особо больше выдающихся ударов нет. Люблю играть на задней линии», — рассказывала о себе Варвара.
Получение гражданства
Условия для получения французского гражданства жёсткие: ты должен пять лет жить во Франции, сдать экзамен по французскому языку на уровень не ниже B1 и получить международный сертификат TCF, а ещё не иметь судимости, но иметь действующий ВНЖ и доказательства финансовой состоятельности. Самое долгое здесь, по словам юриста Анны Анцелиович, — формирование пакета документов, сама процедура рассмотрения занимает разумные сроки.
«Это точно не занимает 1,5 года. Занимает разумное время. Вопрос в другом: это не так легко сделать. Процедура тяжёлая. Для этого нужно собрать целый пакет документов, и это длительный период. Сам процесс рассмотрения заявки не такой долгий. То есть потенциально, да, в 2023 году она сможет выступать за Францию, если у неё был собран до этого полный пакет документов».
Таким образом, инсайды, что в случае успешного завершения процесса Варвара Грачёва может стать второй ракеткой Франции и выступать за эту страну, имеют место быть. L’Équipe пишет, что её окружение рассчитывает, что в таком случае она сможет принять участие под французским флагом уже в «Ролан Гаррос» и матчах Кубка Билли Джин Кинг перед Олимпийскими играми в Париже в следующем году — Грачёва не провела ни одного поединка за сборную России в командном турнире. Тем более в сборной Франции, кроме четвёртой ракетки мира Каролин Гарсии, сейчас вообще нет теннисисток топ-60: 33-летняя Ализе Корне — 66-я, 26-летняя Осеан Доден — 93-я.
Опять же, французский паспорт не предполагает автоматический переход под флаг этой страны в теннисе. Это лишь основания для смены спортивного гражданства.
«Если у неё был российский паспорт и она представляла Россию, то для того, чтобы представлять Францию, она должна пройти соответствующую процедуру в ITF, получить разрешение и пройти смену спортивного гражданства. После этого представлять Россию она не сможет. Сможет представлять только Францию», — сказала Анцелиович.
И совсем не факт, что это самоцель Варвары. Получение французского паспорта — государства ЕС — может просто помочь Грачёвой в будущем избежать бюрократических проблем, например, с визами.
«Россия не признаёт двойное гражданство. Человек может получить иностранное гражданство, но для России этот человек навсегда останется гражданином Российской Федерации, и его не будут рассматривать, например, как гражданина Франции. Получается, двойное гражданство в России иметь нельзя, а два — можно. Во Франции же ты можешь иметь двойное гражданство — все твои гражданства там будут признавать», — поясняет юрист.
Если Грачёва выиграет в Майами титул, то 3 апреля она и вовсе дебютирует в топ-20. Пока же девушка имеет все шансы на попадание в топ-40 — в live-рейтинге она уже 44-я. При этом в чемпионской гонке Варвара занимает 20-е место, а в случае победы над Петрой Квитовой в 1/8 обгонит Веронику Кудерметову и станет лучшей среди россиянок.
Не хотелось бы сейчас прощаться с такими прогрессирующими теннисистками. Хотя в Федерации тенниса России смотрят скорее на перспективу.
«Пока я нахожусь на сборах в Турции, не имею никакой информации о переходе Варвары Грачевой, поэтому не могу ничего комментировать. В любом случае для нас нет тяжелых потерь. Есть определенные обстоятельства. У нас очень много талантливых ребят. Мы работаем на следующее поколение», — приводит слова Тарпищева «РБК-Спорт».