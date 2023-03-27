Россиянка Грачёва может сыграть на ОИ в Париже за Францию

Или Варвара продолжит выступать за Россию?

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Одна из лучших российских теннисисток прямо сейчас Варвара Грачёва завершила подачу документов для получения французского гражданства. Девушка феерит с февраля: финал Остина, а также победы над Онс Жабер, Дарьей Касаткиной и Магдой Линетт, которая точно в форме. А уже сегодня оказывается, что девушка может быть заиграна за сборную Франции уже в этом году. Информацию подтвердило авторитетное французское издание L'Equipe.

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Но даже если эти сведения о гражданстве верны, Грачёва, прорвавшаяся в четвёртый круг Майами, и с французским паспортом вполне может остаться россиянкой и представлять интересы нашей страны на международных соревнованиях.

Взлёт Грачёвой

Грачёва родилась в подмосковном Жуковском. В туре дебютировала в 2016-м, на уровне WTA — в 2019-м, в Лозанне. Тогда же она выиграла первые 60-тысячники — всего семь титулов ITF — и подкралась к топам. В 2020-м впервые закрыла первую сотню, выше ей удалось подняться годом позже — стала 77-й. Но расцвет происходит на наших глазах — россиянка уже №54 в WTA, а в 2023-м году трижды обыгрывала теннисисток первой десятки.

22-летняя Варя в жизни восхищается двумя людьми — Рафаэлем Надалем и мамой. Именно она — Наталья Казакова — привела дочь на корты и была её тренером до 14 лет. Варвара занималась в центре спорта «Метеор» в Жуковском, затем переехала в Германию, где какое-то время тренировалась у экс 79-й ракетки мира Нины Братчиковой. В последнее время — с 2016 года — она занимается во Франции, в Elite Tennis Center. В недавнем интервью «Чемпионату» другая перспективная россиянка Эрика Андреева рассказала о жизни там и общении с Варварой.

«Плотно общаюсь с Варей Грачёвой, Аней Блинковой. Таких добрых людей в теннисном туре давно не встречала. Наверное, это из-за возраста. Чувствуется, будто другое воспитание. Конечно, тренеры любят, когда на французском разговаривают. Аня очень хорошо говорит, Варя — не так, но может поддержать разговор. Они пытаются нас подталкивать, чтобы мы больше по-французски говорили».

Поскольку это теннисный центр, то её курируют сразу несколько тренеров, поэтому в туре она выступает с разными специалистами.

«У меня хороший удар справа и короткий кросс, слева — длинная линия, особо больше выдающихся ударов нет. Люблю играть на задней линии», — рассказывала о себе Варвара.

Получение гражданства

Условия для получения французского гражданства жёсткие: ты должен пять лет жить во Франции, сдать экзамен по французскому языку на уровень не ниже B1 и получить международный сертификат TCF, а ещё не иметь судимости, но иметь действующий ВНЖ и доказательства финансовой состоятельности. Самое долгое здесь, по словам юриста Анны Анцелиович, — формирование пакета документов, сама процедура рассмотрения занимает разумные сроки.

«Это точно не занимает 1,5 года. Занимает разумное время. Вопрос в другом: это не так легко сделать. Процедура тяжёлая. Для этого нужно собрать целый пакет документов, и это длительный период. Сам процесс рассмотрения заявки не такой долгий. То есть потенциально, да, в 2023 году она сможет выступать за Францию, если у неё был собран до этого полный пакет документов».

Таким образом, инсайды, что в случае успешного завершения процесса Варвара Грачёва может стать второй ракеткой Франции и выступать за эту страну, имеют место быть. L’Équipe пишет, что её окружение рассчитывает, что в таком случае она сможет принять участие под французским флагом уже в «Ролан Гаррос» и матчах Кубка Билли Джин Кинг перед Олимпийскими играми в Париже в следующем году — Грачёва не провела ни одного поединка за сборную России в командном турнире. Тем более в сборной Франции, кроме четвёртой ракетки мира Каролин Гарсии, сейчас вообще нет теннисисток топ-60: 33-летняя Ализе Корне — 66-я, 26-летняя Осеан Доден — 93-я.

Опять же, французский паспорт не предполагает автоматический переход под флаг этой страны в теннисе. Это лишь основания для смены спортивного гражданства.

«Если у неё был российский паспорт и она представляла Россию, то для того, чтобы представлять Францию, она должна пройти соответствующую процедуру в ITF, получить разрешение и пройти смену спортивного гражданства. После этого представлять Россию она не сможет. Сможет представлять только Францию», — сказала Анцелиович.

И совсем не факт, что это самоцель Варвары. Получение французского паспорта — государства ЕС — может просто помочь Грачёвой в будущем избежать бюрократических проблем, например, с визами.

«Россия не признаёт двойное гражданство. Человек может получить иностранное гражданство, но для России этот человек навсегда останется гражданином Российской Федерации, и его не будут рассматривать, например, как гражданина Франции. Получается, двойное гражданство в России иметь нельзя, а два — можно. Во Франции же ты можешь иметь двойное гражданство — все твои гражданства там будут признавать», — поясняет юрист.

Если Грачёва выиграет в Майами титул, то 3 апреля она и вовсе дебютирует в топ-20. Пока же девушка имеет все шансы на попадание в топ-40 — в live-рейтинге она уже 44-я. При этом в чемпионской гонке Варвара занимает 20-е место, а в случае победы над Петрой Квитовой в 1/8 обгонит Веронику Кудерметову и станет лучшей среди россиянок.

Не хотелось бы сейчас прощаться с такими прогрессирующими теннисистками. Хотя в Федерации тенниса России смотрят скорее на перспективу.